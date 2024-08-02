Депутат Занко призвала создать в РФ реестр с информацией о числе рожденных от доноров детей

Депутат Госдумы Ольга Занко предложила создать в России реестр с данными о числе рожденных от доноров детей, сообщил RT.

С такой инициативой парламентарий выступила на фоне заявления предпринимателя Павла Дурова. Тот рассказал, что является биологическим отцом сотни детей, появившихся на свет с помощью его биоматериала.

По словам Занко, эта история подняла множество юридических вопросов. Необходимо создать базу, в которой будет фиксироваться, сколько детей родились от того или иного донора, отметила депутат.

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