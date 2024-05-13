Депутат Свинцов объяснил разблокировку обновлений Microsoft для россиян попыткой помешать развитию импортозамещения | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:38 Депутат Свинцов объяснил разблокировку обновлений Microsoft для россиян попыткой помешать развитию импортозамещения

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Корпорация Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей, чтобы помешать развитию импортозамещения. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов

Он объяснил, что те компании, которые были вынуждены уйти из России, не хотят лишаться рынка. Речь идет в том числе и о тех странах, который остаются нам дружественными. Поэтому, чтобы остановить скорость импортозамещения, корпорации снимают блокировку в попытке удержать рынок.

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«Мало того, что они потеряют российский рынок, они будут постепенно терять рынок наших партнеров — это бывшие республики Советского Союза, постепенно к нам уже присматриваются страны Ближнего Востока, страны Залива», — отметил эксперт.

Он добавил, что на фоне санкций Россия смогла значительно продвинутся вперед в сфере технологий и стала достойным конкурентом западным компаниям.

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