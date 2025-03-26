Депутат Сухарев напомнил дачникам о новых штрафах за нарушения на участках

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Игорь Сухарев предупредил о новых штрафах, которые будут применяться к владельцам дачных участков с марта 2025 года. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам депутата, в обязательном порядке вводится регистрация новых построек на участках. Эксплуатация без соответствующего разрешения влечет за собой штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц. Парламентарий также напомнил об ответственности за неосвоенные территории.

«Собственникам дается три года на то, чтобы привести свои участки в пригодное состояние. Штраф может варьироваться от 20 до 50 тысяч рублей», — заявил Сухарев.

Депутат отметил, что критерии нуждаются в доработке, поскольку многие граждане сталкиваются с объективными трудностями. Особенно это касается тех, кто получил землю в наследство.