Депутат Спиридонов: внутренний спрос станет основным драйвером роста экономики Дальнего Востока

Дальневосточный регион сейчас активно развивается. Основным драйвером последующего роста экономики станет внутренний спрос, сообщил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в беседе с RT.

По словам депутата, рост потребления в регионе по итогам прошлого года составил рекордные 14%, что в полтора раза выше, чем в среднем по России. Также мультипликативный эффект на экономику окажет развитие производства современных синтетических материалов.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин назвал Дальний Восток флагманом России в новой глобальной экономической реальности.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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