Депутат Смолин поддержал идею сокращения приема абитуриентов из регионов

Иногородние студенты, которые приезжают учиться в Москву и Санкт-Петербург, часто не возвращаются домой после окончания вуза, из-за этого интеллектуальный потенциал регионов ослабевает. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила уменьшить количество платных мест для абитуриентов из регионов в столичных вузах. По ее словам, сейчас идет «штамповка специалистов по ненужным профессиям».

Смолин отметил, что число поступающих в столичные вузы выросло благодаря ЕГЭ. Он считает, что ограничить прием на платные места сложно.

«Нельзя запретить гражданину получать образование за деньги, если он того хочет. Но важно, чтобы это было образование, а не покупка диплома», — сказал он.

По мнению Смолина, если бы ЕГЭ можно было сдавать добровольно, некоторые молодые люди выбрали бы классический экзамен и остались учиться в своих регионах.