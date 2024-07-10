Депутат Слуцкий призвал штрафовать на 5 тысяч за разговоры по телефону при управлении СИМ

За разговоры по телефону во время вождения средств индивидуальной мобильности нужно вводить штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на инициативу председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Он подчеркнул, что разговоры по телефону отвлекают человека и создают серьезную угрозу безопасности на дороге. Речь идет только об использовании гаджетов без гарнитуры.

Также Слуцкий подчеркнул, что отдельно нужно проработать условия административной ответственности для юридических лиц, которые используют СИМ для работы.

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