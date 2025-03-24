Депутат Шолохов поддержал запрет фотосессий в Эрмитаже

В Санкт-Петербурге блогеров не пустили в музей, заподозрив их в намерении провести коммерческую съемку. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил в беседе с «Москвой 24» , что полный запрет на фотосессии в музее — оправданная мера.

По его мнению, музей защищен законодательством России, а все его экспонаты являются интеллектуальной собственностью. К тому же речь идет о культурном месте, требующем уважительного отношения.

Юрист Константин Заутренников добавил, что сотрудники музея вправе самостоятельно определять характер фотосессии, которую пытаются провести гости.

Ранее блогер Алекса поделилась в социальных сетях историей о том, как ее с подругой отказались обслужить из-за их внешнего вида. Сотрудница музея предположила, что чересчур нарядные посетительницы хотят провести платную съемку, и попросила их переодеться. Несмотря на отсутствие профессиональных камер и заверения, что съемка не планируется, сотрудница отказалась продавать билеты. В итоге блогер рассказала, что им все же удалось попасть в «Эрмитаж», при этом с них не взяли дополнительную плату.