Депутат Лантратова выступила за контроль Минкультуры над детскими книгами
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обсудила с «Парламентской газетой» инициативу о поручении Минкультуры проводить экспертизу детских книг.
Предложение обсуждали на недавнем заседании рабочей группы в Госдуме.
«Минкультуры должно контролировать содержание детских книг», — цитирует Лантратову RT.
По ее мнению, это позволит разработать единую политику и сосредоточить ответственность в одном ведомстве.
Сейчас прорабатываются механизмы реализации инициативы. Лантратова подчеркнула необходимость учета мнений издателей, авторов, педагогов и родителей.
«Это катастрофа». Экс-представитель Пентагона сделал шокирующее заявление о начале СВО
«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам
ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии
Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте