Депутат Лантратова выступила за контроль Минкультуры над детскими книгами

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обсудила с «Парламентской газетой» инициативу о поручении Минкультуры проводить экспертизу детских книг.

Предложение обсуждали на недавнем заседании рабочей группы в Госдуме.

«Минкультуры должно контролировать содержание детских книг», — цитирует Лантратову RT.

По ее мнению, это позволит разработать единую политику и сосредоточить ответственность в одном ведомстве.

Сейчас прорабатываются механизмы реализации инициативы. Лантратова подчеркнула необходимость учета мнений издателей, авторов, педагогов и родителей.