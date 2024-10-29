Депутат Лантратова призвала обсудить возможность удаленки для женщин с маленькими детьми

Следует на законодательном уровне закрепить формат удаленной работы в сферах, в которых это возможно, для многодетных мам и женщин с малышами. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщил RT .

По ее словам, после пандемии коронавируса многие компании перешли на полностью удаленный режим работы или гибрид. Для кого-то такая организация труда даже стала более выгодной, потому что экономит на аренде офисов и покупке техники.

Однако это никак не закреплено законодательно. И Лантратова предложила исправить это, чтобы обезопасить и защитить интересы женщин с маленьким ребенком или многодетных.