Депутат Лантратова призвала обсудить возможность удаленки для женщин с маленькими детьми

Следует на законодательном уровне закрепить формат удаленной работы в сферах, в которых это возможно, для многодетных мам и женщин с малышами. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщил RT.
По ее словам, после пандемии коронавируса многие компании перешли на полностью удаленный режим работы или гибрид. Для кого-то такая организация труда даже стала более выгодной, потому что экономит на аренде офисов и покупке техники.
Однако это никак не закреплено законодательно. И Лантратова предложила исправить это, чтобы обезопасить и защитить интересы женщин с маленьким ребенком или многодетных.
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