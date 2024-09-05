Депутат Яровая: закон о целевом наборе дал прекрасные результаты

Законопроект о целевом обучении, принятый в 2024 году, уже дал прекрасные результаты. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме в беседе с RT.

По словам депутата, выпускники с высокими баллами ЕГЭ уже изъявили желание приехать на Дальний Восток из центральной части России. Благодаря этому закону удастся реализовать национальные задачи, добавила Яровая.

Отмечается, что школьники смогут найти гарантированное рабочее место на специальной платформе «Работа в России».

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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