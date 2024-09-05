Депутат Хамзаев: водителей нужно лишать прав за неоплаченные штрафы

Некоторые россияне накапливают сотни неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. За это нужно лишать водительских прав, предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Ридусом».

По его словам, водителя стоит автоматически лишать удостоверения, если он имеет более десяти неоплаченных штрафов. В таком случае нарушители начнут относиться к правилам дорожного движения более ответственно.

Весь смысл штрафов заключается в том, чтобы человек чувствовал какую-либо потерю. Тогда в следующий раз он уже будет думать, стоит ли нарушать ПДД, отметил Хамзаев.