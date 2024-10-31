Депутат Четырбок: в Петербурге не обсуждают сокращение времени продажи алкоголя
Председатель бюджетно-финансового комитета петербургского парламента Денис Четырбок прокомментировал слухи о возможном сокращении времени продажи спиртного в городе. Об этом сообщил «Питер ТВ».
По словам депутата, в Северной столице не ведут обсуждение соответствующего вопроса. Местные власти не планируют вводить ограничения по примеру региональных коллег, добавил парламентарий.
«Куда более острый вопрос для нас — борьба с засильем пресловутых „наливаек“», — заявил Четырбок.
Напомним, во всех объектах общепита и магазинах Петербурга алкоголь можно купить с 11 до 22 часов. К исключениям относятся рестораны.
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