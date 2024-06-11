Депутат Буцкая: соцконтрактами пользуются уже более 700 тысяч человек

Более 700 тысяч человек уже пользуются социальными контрактами. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ИА НСН.

Депутат пояснила, что сама процедура предполагает не только получение денег, но и поддержку со стороны профессионалов.

«Вам помогают получить первую прибыль, и вы становитесь уже тем самым предпринимателем, который работает на себя, на свою семью», — подчеркнула Буцкая.

По ее словам, участники проекта на начальном этапе взаимодействуют с куратором центра «Мой бизнес». К специалисту всегда можно обратиться за советом, отметила парламентарий.

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