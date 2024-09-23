Декан «Синергии» Захаров призвал использовать режим инкогнито при работе в браузере в незнакомом месте

Декан факультета информационных технологий университета «Синергия» Александр Захаров в беседе с RuNews24.ru назвал способы, как можно защитить себя от мошенничества в Сети.

По словам эксперта, в последнее время мошенники активизировались на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях. Защититься от них крайне сложно, поскольку сейчас свой цифровой след пользователь оставляет практически везде.

Захаров призвал использовать режим инкогнито при работе в браузере в незнакомом месте, а также применять сложные, уникальные пароли. Он также напомнил о необходимости выхода из сеансов мессенджеров на компьютерах и игнорирования подозрительных ссылок и вложений.