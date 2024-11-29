Член движения «Матери России» Фарахова: для продолжения рода нужно иметь не менее трех детей

Рождение не менее трех детей в каждой семье позволит сохранить род и обеспечит рост демографии. Об этом заявил член центрального президиума ВОД «Матери России» Диана Фарахова в беседе с «ФедералПресс» .

По ее мнению, в первом ребенке воспроизводится род одного родителя, второй ребенок продолжает другого, однако род семьи остается на том же уровне и не растет. Продолжение рода происходит только в многодетных семьях, подчеркнула общественница.

В качестве примера Фарахова привела демографическую политику восточных стран — Казахстана и Узбекистана. Там коэффициенты рождаемости превышают 10, а в некоторых районах составляют почти 20, отметила представитель «Матерей России».