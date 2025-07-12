День соседа отметили во дворе дома на улице Пушкина в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском во дворе дома № 6 на улице Пушкина прошло мероприятие «Привет, сосед». Дети с родителями пришли на праздник, чтобы весело провести время вместе.

Ребята пели, танцевали, принимали участие в конкурсах и играх, таким образом они показали насколько активны и дружны.

Праздник организовали для того, чтобы создать теплые и дружественные отношения между соседями в Лосино-Петровском. Солнечная погода и праздничная атмосфера подарили всем массу положительных эмоций и впечатлений, которые запомнятся детям на долгое время.

В конце для всех участников подготовили сладкий стол с прохладительными напитками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.