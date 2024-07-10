Более 80 умных остановок общественного транспорта установят в Перми

В Перми планируют установить 85 умных остановок общественного транспорта с оснащенными дополнительными сервисами. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на мэра города Эдуарда Соснина.

Остановки оснастят табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Они появятся практически во всех районах города.

Глава города уточнил, что на реализацию программы уйдет до двух лет.

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