Более 80 умных остановок общественного транспорта установят в Перми
В Перми планируют установить 85 умных остановок общественного транспорта с оснащенными дополнительными сервисами. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на мэра города Эдуарда Соснина.
Остановки оснастят табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Они появятся практически во всех районах города.
Глава города уточнил, что на реализацию программы уйдет до двух лет.
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