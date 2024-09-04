Более 8 тысяч пар зарегистрировали брак в Нижегородской области этим летом
Более восьми тысяч пар официально заключили брак в Нижегородской области с июня по август 2024 года. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ ЗАГС по региону.
Больше всего свадеб сыграли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе и Кстове. Всего с января по август в официальный брак вступили более 13 тысяч нижегородцев.
При этом за лето развелись 3067 пар. Это на 7% меньше показателей прошлого года.
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