Более 8 тысяч пар зарегистрировали брак в Нижегородской области этим летом

Более восьми тысяч пар официально заключили брак в Нижегородской области с июня по август 2024 года. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ ЗАГС по региону.

Больше всего свадеб сыграли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе и Кстове. Всего с января по август в официальный брак вступили более 13 тысяч нижегородцев.

При этом за лето развелись 3067 пар. Это на 7% меньше показателей прошлого года.