Более 450 случаев скрытой рекламы наркотиков обнаружили на улицах Нижнего Новгорода с начала года

В Нижнем Новгороде местные жители регулярно жалуются на надписи на асфальте, связанные с рекламой наркотиков. Так, только с начала 2024 года в городе обнаружили 484 случая скрытой рекламы запрещенных веществ. Об этом сайту pravda-nn.ru рассказали в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке.
В ведомстве пояснили, что для борьбы с рекламой направлены все имеющиеся в городе силы. Коммунальные службы регулярно удаляют подобные надписи со стен и асфальта. Как правило, находить рекламу им помогают структурные подразделения администрации районов и города, домоуправляющие компании и собственники зданий.