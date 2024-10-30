Более 33 млрд рублей выделили на поддержание нормативного состояния дорог в Петербурге

Власти Петербурга выделили более 33,5 миллиарда рублей на поддержание дорог в нормативном состоянии. Эти деньги также позволят отремонтировать 277 объектов в городе, написала газета «Петербургский дневник» .

Как рассказал губернатор Александр Беглов, в течение трех лет специалисты должны завершить строительство и реконструкцию Южной широтной магистрали и Цимбалинского путепровода. В городе продолжится строительство магистрали М-32 и начнется строительство развязок у Поклонной горы.

Около 9,7 миллиарда рублей планируется направить на ремонт дорог регионального значения и 8,1 миллиарда — на капитальный ремонт дорог. В 2025 году планируют начать работы по ремонту Рубежного путепровода, Свердловской набережной и набережной реки Мойки