Более 3 млрд рублей направят на социально-экономическое развитие Нижегородской области

Депутаты Заксобрания Нижегородской области провели заседание по вопросам бюджета и налогов. В ходе мероприятия была затронута тема финансовых изменений на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Предположительно, ожидается увеличение бюджета на 3,78 миллиарда рублей. Дополнительные средства планируют направить на социально-экономическое развитие региона.
Еще 700 миллионов рублей собираются выделить в рамках проекта по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ «Кулибин». Кроме того, 430 миллионов рублей хотят передать для предоставления субсидий производителям сельскохозяйственных товаров.
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