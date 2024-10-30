Более 3 млрд рублей направят на социально-экономическое развитие Нижегородской области

Депутаты Заксобрания Нижегородской области провели заседание по вопросам бюджета и налогов. В ходе мероприятия была затронута тема финансовых изменений на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Предположительно, ожидается увеличение бюджета на 3,78 миллиарда рублей. Дополнительные средства планируют направить на социально-экономическое развитие региона.

Еще 700 миллионов рублей собираются выделить в рамках проекта по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ «Кулибин». Кроме того, 430 миллионов рублей хотят передать для предоставления субсидий производителям сельскохозяйственных товаров.