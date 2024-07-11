Более 100 тысяч парковочных разрешений оформили в Петербурге

В Санкт-Петербурге было выдано свыше 100 тысяч парковочных пропусков. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на местные СМИ.

Статистика показывает, что в городе выдано свыше 100 тысяч пропусков для местных жителей, 77 тысяч — для семей с тремя и более детьми, 3 тысячи — для владельцев электромобилей и 5,6 тысячи для специализированного транспорта. Также было оформлено более 900 месячных и годовых абонементов, а также 26 разрешений для Героев или почетных граждан.

С марта 2022 года произошли изменения в системе выдачи разрешений. Вместо прежнего трехлетнего срока, теперь продолжительность разрешения определяется внесенной платой. Сумма в 1800 рублей обеспечивает разрешение на один год, 3600 рублей — на два года, а 5400 рублей — на три года. Выдача разрешения возможна при условии отсутствия у водителя трех и более неоплаченных штрафов за нарушения правил платной парковки.