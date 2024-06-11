Биотехнолог Вострухов: гигантские клещи Hyalomma неизбежно попадут на территорию РФ

Гигантские клещи Hyalomma мигрировали с птицами и животными в страны Европы. Стоит ли опасаться россиянам, рассказал биотехнолог Сергей Вострухов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, данные паукообразные отличаются большой агрессивностью. Они являются переносчиками конго-крымской лихорадки и некоторых видов риккетсий.

«Пока еще на территории России их не было, но неизбежно через какое-то время они к нам тоже попадут», — предупредил эксперт.

Он пояснил, что клещи-монстры могут распространяться в регионах с большим количеством лесов.

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