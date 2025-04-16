Биолог Воробьев: богемская рейнутрия способна разрушить фундамент дома

Несмотря на безопасность для человека, богемская рейнутрия может разрушить фундамент дома. Об этом сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев в разговоре с «Москвой 24» .

Эксперт назвал рейнутрию «не очень приятным» растением. Оно быстро разрастается благодаря ползучим корневищам. Они проникают в трещинки фундамента и разрушают его. Поэтому рейнутрия не должна расти ближе пяти метров от дома. Сорняк не содержит вредных веществ и не опасен для человека, отметил агроном.

У растения высокие сочные стебли и крупные сердцевидные листья, а во время цветения появляются пушистые метелочки. Однако из-за плотного роста стеблей и широких листьев рейнутрия образует сплошную тень и вытесняет другие растения. Убрать рейнутрию с участка можно, постоянно скашивая ее. Также можно обработать растение гербицидами, заключил Воробьев.