Биолог Татаренко: весной имеет смысл высаживать только георгины и гладиолусы

Биолог Марина Татаренко в разговоре с «Известиями» рекомендовала приобретать и высаживать весной гладиолусы и георгины, поскольку большинство клубнелуковичных лучше сажать под зиму. Высадка производится при устойчивых температурах +10…+12 градусов, когда почва хорошо прогрета. В Московской области такие условия ожидаются в начале апреля.

Перед высадкой луковицы гладиолусов и клубни георгинов проращивают около трех недель, предварительно обработав их марганцовкой или фунгицидами. Для подращивания используют влажные салфетки, опилки или грунт.

Татаренко предупредила, что купленные весной луковицы тюльпанов и других растений могут не цвести в этом сезоне, но есть шанс увидеть цветы в следующем году.