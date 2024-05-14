Биолог Татаренко: сенбернары и лабрадоры легко поддаются дрессировке | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:32 Биолог Татаренко: сенбернары и лабрадоры легко поддаются дрессировке

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Биолог Марина Татаренко перечислила породы собак, отличающихся добродушным характером. Самым послушным и добрым является лабрадор, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, такие питомцы отлично подойдут пожилым людям, семьям с детьми и гражданам с ограниченными возможностями. Кроме того, лабрадоры легко поддаются дрессировке.

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То же самое можно сказать про сенбернаров и ньюфаундлендов. Однако не каждый способен справиться с такими породами, ведь им требуются постоянные нагрузки для правильного формирования костной системы, добавила специалист.