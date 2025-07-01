Представители Подмосковья стали победителями премии в области НХП «На родном»

В Нижнем Новгороде наградили победителей второй российской премии «На родном». Цель события — отметить творческих людей и организации за вклад в сохранение и развитие национальных традиций и народного искусства. В число лучших участников вошли представители Подмосковья, сообщили в региональном Минкульте.

Заявки подавали мастера и предприятия со всей страны. Конкурсанты из Московской области получили высокие оценки и заслуженные награды в номинациях: «Дизайн и ремесло», «Территория традиций», «Лучший цифровой проект» и «Преемственность поколений».

АО «Гжельский фарфоровый завод» отметили в «Дизайне и ремесле» за сотрудничество с производителем снеков Holy Corn. Вместе они создали ограниченную серию попкорна в упаковках с традиционной росписью.

Объединение «Гжель» победило в «Территориях традиций» за комплексную программу «Голубые глаза России». Проект включает экскурсии на производство и по тематическому парку, а также мастер-классы.

В ведомстве обратили внимание, что лучшим цифровым решением стала коллаборация между АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» и компанией Mundfish. В результате сотрудничества были созданы шкатулки с образами из компьютерной игры Atomic Heart. Творческий продукт появится как артефакт в ее цифровом мире.

В номинации «Преемственность поколений» выдающимся образовательным проектом стал Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи — отделение ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов».