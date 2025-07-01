Более 90 жителей Мытищ прошли процедуру онкоскрининга за выходные

День здоровья провели в поликлинике № 2 в Мытищах. Пациенты смогли пройти диагностику у профильных специалистов.

Программа исследований в День здоровья была расширенной. Жители могли попасть на осмотр терапевта, стоматолога и онколога. Также сдать анализы, пройти флюорографию, маммографию, рентген и проверить сердце с помощью электрокардиографии.

«Онкоскрининг прошли 95 человек, семерых направили на дополнительные исследования. Если заболевание подтвердится, они смогут начать незамедлительное лечение, что значительно увеличит шансы на выздоровление», — рассказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы Альбина Табакова.

Подобные мероприятия проходят в Мытищах регулярно. Они направлены на предупреждение и раннюю диагностику заболеваний. Следующее запланировано в поликлинике № 1 на 26 июля. Оно пройдет по адресу: улица Воровского, строение № 2.