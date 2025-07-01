Еще 30 контейнерных площадок модернизируют в Одинцове в этом году

Подмосковные точки сбора коммунальных отходов приводят к единому стандарту: обустраивают удобный подъезд для мусоровозов, устанавливают ограждения, чтобы мусор не разлетался за пределы контейнерной площадки, при необходимости устанавливают дополнительные баки. Такие изменения коснутся и площадок в Одинцовском городском округе.
В региональном Минчистоты отметили, что в первую очередь модернизация проходит на проблемных контейнерных площадках. Они чаще других бывают переполнены или неудобны для жителей. Список зон для сбора мусора, которые приведут в порядок Одинцовском округе в этом году: у домов № 1В и № 1Б на Молодежной улице, вблизи дома № 5 в микрорайоне Супонево в Звенигороде, рядом с домом № 2 на Березовой улице в поселке ВНИИССОК, а также площадки в селе Акулово и другие.
Работы выполняют администрации муниципалитетов совместно с региональными операторами, отвечающими за вывоз и утилизацию отходов.
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