Маск ответил Трампу на предложение о депортации

Маск решил не обострять ситуацию с Трампом после предложения о депортации

Миллиардер Илон Маск назвал заманчивым обострение ситуации с президентом США Дональдом Трампом, но решил воздержаться от этого. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

Маск оценил заявление Трампа о его возможной депортации и «закрытии лавочки».

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал основатель Tesla.

Американский лидер ранее порекомендовал Маску вернуться в ЮАР после критики миллиардера в адрес законопроекта о расходах и налогах под названием «Единый, большой, красивый». Также Трамп напомнил, что предпринимателю выделяли очень много субсидий, писали «Известия».

Депутат Госдумы Владислав Даванков заявлял, что предложит МИД России предоставить Маску политическое убежище в стране.