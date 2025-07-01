Вице-губернатор Подмосковья Нагорная дала напутствие выпускникам физтех-лицея

Вице-губернатор Мария Нагорная вместе с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым поздравила выпускников подмосковного Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Об этом сообщили в Минтерполитики МО.

Образовательное учреждение в ходит в число сильнейших в стране. В этом году учебное заведение выпустило 235 ребят, 31 из них — стобалльники.

«Ваш пройденный путь, ваша настойчивость и вера в себя — уже большая победа. Впереди — новые знания, мечты, которые обязательно сбудутся, и, уверена, множество поводов для гордости. Подмосковье верит в вас и искренне гордится каждым!» — сказала выпускникам Нагорная.

Вице-губернатор также поблагодарила учителей лицея и директора Марину Машкову. Она отметила их профессионализм и искреннюю преданность делу. Затем Нагорная обратилась к родителям, чтобы сказать спасибо за поддержку детей на протяжении всех школьных лет.