Художники из Балашихи покажут свои работы на международном фестивале

С 26 ноября по 7 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет девятый Международный фестиваль наивного искусства «Новый день», где свои работы представят художники из Балашихи Николай Носов и Дмитрий Неумоин. Их картины отобрали жюри фестиваля, полотна вошли в основную экспозицию арт-пространства Санкт-Петербургского Творческого Союза художников IFA.

Для участия в престижном мероприятии художники успешно прошли конкурсный отбор, доказав уникальность и выразительность своих произведений. Фестиваль «Новый день» — ведущая международная платформа для самодеятельных авторов, не обладающих профессиональным художественным образованием. К участию приглашают художников старше 30 лет, создающих работы в жанре наивного искусства — искреннего и свободного от академических рамок направления, которое способно глубоко тронуть зрителя.

Программа фестиваля насыщена событиями: выставки, конкурсы, творческие встречи, лекции, мастер-классы, кинопоказы и арт-медиации. Проект направлен на популяризацию самобытного народного творчества и поддержку талантливых авторов из России и других стран. Участие балашихинских художников подчеркивает значимость их вклада в развитие наивного искусства и укрепляет культурные связи региона.