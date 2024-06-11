Биолог Наполов: черешня полезна при гипертонии, атеросклерозе и малокровии

В черешне содержится большое количество полезных веществ и микроэлементов. Ягода особенно полезна для людей с гипертонией, атеросклерозом и малокровием, сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук ГУП Виталий Наполов в беседе с Life.

По словам специалиста, черешня снижает свертываемость крови, препятствуют тромбообразованию и укрепляет стенки мелких капилляров. В ее составе есть антиоксиданты, которые замедляют старение.

В день рекомендуется употреблять 200–350 граммов черешни. Переедать не стоит, поскольку обилие пищевых волокон в ягодах может раздражать кишечник, отметил Наполов.