Биолог Глазков: косатки, попавшие в плен обмелевшего лимана на Камчатке, смогут освободиться после прилива

Биолог Павел Глазков в беседе с телеканалом «Звезда» назвал единственный способ спасения косаток на Камчатке. По словам эксперта, они смогут освободиться из плена лимана только после прилива.

Глазков добавил, что на данный момент животным ничего не угрожает. Волонтеры и спасатели обливают их водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи.

«Радует, что люди пришли на помощь. Могли опередить медведи. Хорошо, что не стали в горячке с помощью техники их выталкивать», — сказал он.

Задача людей в подобных ситуациях, как отметил биолог, — защитить животных и помочь им продержаться до начала подъема воды.