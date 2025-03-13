Автоэксперт Шкуматов: таксопарки могут иметь формальные стойки в аэропортах

Автоэксперт и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обсудил с RT нововведения для такси в столичных аэропортах.

По его словам, главным требованием станет наличие стойки заказа в аэропорту для таксопарков, желающих оказывать услуги пассажирам. При этом стойка может быть даже формальной, главное — чтобы она была. Специалист заметил, что у агрегаторов такси уже давно есть пункты во всех аэропортах, не только в Московской области.

«Вы можете тот же „Яндекс“ заказать, подойдя к соответствующей стойке, не имея телефона, связи и приложения», — напомнил Шкуматов.

Он также подчеркнул, что ранее заказ такси на стойке был дороже, чем через приложение.