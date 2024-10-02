Автоэксперт Шапарин связал подорожание автомобилей с ростом цен в магазинах
Автоэксперт Антон Шапарин в беседе с «Инфо24» прокомментировал увеличение ставок утилизационного сбора в России на 70-85%. По его словам, это неизменно отразится на повышении цен в магазинах.
Он также добавил, что повышение утилизационного сбора разгонит и без того не низкую инфляцию.
«Автомобили — в той корзине товаров, по которой ЦБ считает инфляцию. И рост цен на них автоматически повышает стоимость всех перевозок», — сказал собеседник.
Шапарин отметил, что рост цен на спецтехнику будет переложен в стоимость строительства.
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