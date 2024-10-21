Автоэксперт Шапарин одобрил идею о штрафах за использование водителями электронных устройств

Предложение о штрафах за использование электронных устройств во время движения внесли на рассмотрение в Госдуму РФ. В беседе с сайтом KP.RU свое мнение по данному поводу высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В настоящее время список соответствующих предметов не определен. Предположительно, под запрет могут попасть вейпы для курения.

«Я лично считаю, что ни курить, ни пить, ни есть за рулем нельзя в принципе», — заявил эксперт.

Он назвал предложенные депутатами меры крайностями, которые в этом случае оправданы. Водитель способен спровоцировать ДТП, даже если ненадолго отвлечется, например, на глоток из бутылки, пояснил специалист.