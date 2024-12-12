«Парту героя» в честь бойца СВО Константина Вяткина открыли в Реутове

В школе № 3 городского округа Реутов состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в рамках всероссийского образовательного проекта. На парте размещена информация о Константине Сергеевиче Вяткине — выпускнике этой школы, сержанте Российской армии и участнике специальной военной операции.

Константин Вяткин, служивший в Кантемировской танковой дивизии, учился в школе с 1 по 6 класс. В школьные годы он посещал музей учебного заведения, где знакомился с историей 53-го Отдельного мотоциклетного полка, принимавшего участие в освобождении Луганска от фашистских захватчиков в 1943 году. Спустя десятилетия бойцы российской армии повторили этот подвиг. Константин отдал свою жизнь, защищая Луганскую народную республику, и был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации за участие в СВО.

Заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина напомнила, что в мае на доме, где жил Константин, была установлена памятная доска, а его имя увековечено на Аллее Славы. Она подчеркнула важность сохранения памяти о героях: «Наша главная задача — чтить и передавать память о подвигах наших земляков».

Открытие «Парты Героя» стало значимым событием для школы и города. Это напоминание о важности уважения к истории, подвигам предков и защите памяти о героях среди подрастающего поколения.