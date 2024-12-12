Совет депутатов Реутова утвердил бюджет муниципалитета на 2025 год

В городском округе Реутов прошло заседание Совета депутатов, на котором обсудили восемь ключевых вопросов. Одним из главных решений стало утверждение бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Новый бюджет сохранил социальную направленность: в нем предусмотрены все выплаты, которые были запланированы в 2024 году. Кроме того, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы города Филиппа Науменко, значительные средства выделены на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В частности, запланирован капитальный ремонт двух котельных, перекладка магистральных теплотрасс и обновление заборного узла.

«Мы заложили средства на улучшение работы котельных и теплотрасс, чтобы обеспечить комфорт и тепло в домах наших жителей. Это одна из главных задач», — отметил председатель Совета депутатов Николай Ковалев.

Также в бюджете предусмотрено финансирование на развитие городской инфраструктуры. В планы включены ремонт дорог, благоустройство парков и скверов, а также дальнейшее совершенствование системы ЖКХ. Николай Ковалев подчеркнул, что принятый бюджет станет основой для дальнейшего роста и укрепления позиций Реутова в Московской области.

На заседании депутаты утвердили план работы Совета на 2025 год. В него добавлены новые направления, включая вопросы транспорта, здравоохранения и организации парковок. Особое внимание уделено патриотической работе с населением, в том числе подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, обсуждались темы в рамках «Часа Администрации». Заместитель председателя Совета депутатов Ксения Кравченко предложила в первом квартале провести тематические встречи по вопросам транспорта, строительства и благоустройства. На этих встречах представители администрации расскажут о текущих проектах и их реализации.

Принятые решения призваны способствовать развитию города и повышению качества жизни его жителей.