Патриотический вечер ко Дню героев Отечества прошел в Химках

Патриотический вечер, посвященный Дню героев Отечества, прошел в в Доме культуры «Лунево» в Химках. Жителям округа рассказали о патриотах, защищавших страну, и показали видеоролик на эту тему.

«Это событие стало настоящим символом единства. Химчане разных поколений собрались вместе, чтобы с уважением почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей страны, а также тех, кто защищает Отечество в настоящее время», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова отметила, что в Химках проходит большая патриотическая программа. Она объединяет жителей разных поколений вокруг любви к России и своему городу. В рамках программы проходят лекции, кинопоказы, концерты, литературные вечера, викторины и встречи с ветеранами.