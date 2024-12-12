Госдума одобрила повышение штрафов за нарушение ПДД с января 2025 года

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о повышении штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Теперь с 1 января штраф за нетрезвое вождение и отказ водителя от прохождения медосвидетельствования на опьянение увеличится до 45 тысяч рублей. Наказание за превышение скорости — от 750 до 7,5 тысячи рублей, проезд на красный — до 1,5 тысячи, выезд на встречку — до 7,5 тысячи.

Льгота по штрафу будет действовать 30 дней, а не 20, как сейчас. Однако «скидку» уменьшат с 50% до 25%.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что размер многих штрафов для водителей не менялся последние 10 лет. За эти годы поменялись цены и уровень жизни. По его словам, наказания для недобросовестных автомобилистов должны быть ощутимыми, а не номинальными.