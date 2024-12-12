Масштабная модернизация сети продолжилась в столичном регионе

В столичном регионе продолжается масштабная модернизация сети. На высокоскоростной интернет переведены уже более девяти тысяч домов по всей Московской области. Подключиться к видеозвонку или послушать музыку пользователи могут в два раза быстрее.

«Как национальный оператор цифровых услуг, мы стремимся к тому, чтобы высокое качество было в каждом доме. В связи с этим мы постоянно модернизируем наше телекоммуникационное оборудование», — заявил директор департамента продаж массового сегмента макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Анатолий Брякин.

За уходящий год обновление коснулось около половины подмосковных абонентов. Стабильное подключение к интернету стало еще доступнее.

«В нынешнем современном мире очень необходим именно высокоскоростной интернет. Сейчас это немаловажно и для учебы, и для работы, и для развлечений. У нас двое детей, и поэтому без интернета особенно никуда», — рассказали абоненты из Орехово-Зуева Екатерина и Дмитрий.

Кроме того, в 2024 году у оператора появилась интеллектуальная система, которая автоматически следит за непрерывной связью без участия самих абонентов. И это еще не предел — совершенствование работы сети продолжается.