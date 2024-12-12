Активистов в сфере защиты прав человека наградили в Подмосковье. Благодарственными письмами и грамотами ответили сотрудников органов власти, силовых ведомств, волонтеров и предпринимателей.

«Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение», — сказала она.

Церемония награждения прошла 10 декабря в рамках празднования Дня прав человека. Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поблагодарила участников торжества и отметила важность их работы.

Знак отличия уполномоченного получили директор социального центра «Ступинский» Сергей Альбертов, вице-президент нотариальной палаты региона Лариса Бурмистрова, директор православного центра образования имени Преподобного Сергия Наталья Лепорская и другие.

Еще шесть человек получили почетные грамоты в сфере защиты прав и свобод человека. Среди них — заместитель начальника управления по делам семьи, детей Минсоцразвития Дмитрий Карев, директор семейного центра «Преображение» Александра Рычкова и глава соцучреждения «Вдохновение» Елена Старшинова.

Благодарность также вручили студенту колледжа Президентской Академии Никите Иванову, которые работал в гардеробе «Крокуса» и помог эвакуировать людей во время мартовского теракта.