Автоэксперт Сажин заявил, что 90% аварий происходит по вине водителей

Ежедневно тысячи людей становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Усталость, невнимательность, несоблюдение правил и проблемы с автомобилями — все это может привести к серьезным последствиям. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он отметил, что в 90% случаев причиной аварий являются действия водителей, а не дорожные инспекции.

Водители нередко игнорируют требования ПДД, не замедляют скорость, не проверяют безопасность своих маневров и выбирают неверные траектории движения на перекрестках. Все эти факторы способствуют возникновению ДТП.

Сажин также упомянул, что иногда навигаторы могут подсказывать неправильные маршруты, что приводит к нарушениям. По его словам, некоторые водители полагаются на навигацию, другие — на дорожные знаки, а третьи вспоминают маршруты по памяти; однако всегда может возникнуть новый знак. Поэтому на дорогах следует действовать так, словно вы на них впервые.

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