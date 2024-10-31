Автоэксперт Попов рассказал об автодромах, где можно отработать технику действий при заносе в гололед

Зимняя резина не является панацей при движении автомобиля по скользкой дороге. В этом случае необходимо выбирать оптимальную скорость езды, учитывая техническое состояние машины и навыки водителя, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со «Звездой» .

Он отметил, что при отсутствии антиблокировочной системы может произойти занос задней оси. Чтобы исправить ситуацию, нужно выровнять руль в сторону заноса и немного увеличить подачу.

При заднем приводе руль необходимо также повернуть по направлению заноса, а затем выровнять движение по полосе. При этом следует отпустить газ и тормозить задней частью, подчеркнул Попов.

Специалист отметил, что отработать теоретические знания можно на специализированных автодромах, где искусственно воссоздана скользящая поверхность.