«Авито»: спрос на психологическую литературу в России этой осенью вырос на 23%

Этой осенью читающие россияне делали выбор в пользу психологической литературы. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на аналитиков «Авито».

Они провели исследование и пришли к выводу, что интерес к книгам психологической тематики вырос на 23%. Лидерами продаж стали произведения Ольги Примаченко. Первое место отошло книге «К себе нежно», второе — «Все закончится, а ты нет».

Бронзу забрал известный психолог Михаил Лабковский со своими произведением «Хочу и буду». Аналитик также добавили, что продажи психологической литературы значительно увеличились и по сравнению с прошлым годом. Этот показатель вырос на 40%.