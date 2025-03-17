«Авито»: шитье и вязание стали самыми популярными видами рукоделия у россиян

Большинство россиян (58%) занимаются рукоделием или делали это ранее. Женщины более активны в этой сфере — 73% против 41% мужчин. Молодежь особенно интересуется хендмейдом — 66% опрошенных в возрасте 18-24 лет назвали его своим хобби. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Авито».