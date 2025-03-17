«Авито»: шитье и вязание стали самыми популярными видами рукоделия у россиян

Большинство россиян (58%) занимаются рукоделием или делали это ранее. Женщины более активны в этой сфере — 73% против 41% мужчин. Молодежь особенно интересуется хендмейдом — 66% опрошенных в возрасте 18-24 лет назвали его своим хобби. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Авито».

По данным аналитиков, среди любителей рукоделия преобладают россияне с высоким доходом (56%). Самыми популярными видами творчества стали шитье и вязание (39%), сборка картин по номерам и алмазных мозаик (34%).

Также востребованы ремонт и дизайн интерьера (25%). Женщины отдают предпочтение шитью и вязанию (55%), а мужчины чаще выбирают работу с деревом (43%) и самостоятельный ремонт (37%).

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