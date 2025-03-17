«Авито»: шитье и вязание стали самыми популярными видами рукоделия у россиян

Большинство россиян (58%) занимаются рукоделием или делали это ранее. Женщины более активны в этой сфере — 73% против 41% мужчин. Молодежь особенно интересуется хендмейдом — 66% опрошенных в возрасте 18-24 лет назвали его своим хобби. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Авито».
По данным аналитиков, среди любителей рукоделия преобладают россияне с высоким доходом (56%). Самыми популярными видами творчества стали шитье и вязание (39%), сборка картин по номерам и алмазных мозаик (34%).
Также востребованы ремонт и дизайн интерьера (25%). Женщины отдают предпочтение шитью и вязанию (55%), а мужчины чаще выбирают работу с деревом (43%) и самостоятельный ремонт (37%).
Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу
Российские военные освободили Степовое в Запорожской области
Жители Егорьевска получат консультацию мобильной бригады
Преступления нацистов в Северной Осетии в годы войны признали геноцидом советского народа
Новый сервис по отслеживанию автобусов появился на «Доброделе» в Подмосковье
«Диско-завтрак» для активистов старшего поколения прошел в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте