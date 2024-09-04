«Авито Работа»: родители назвали IT и медицину предпочтительными сферами для карьеры своих детей
Родители в России рассказали, какие сферы они предпочитают для карьеры своих детей. Соответствующий опрос провел сервис «Авито Работа», сообщил RT.
В лидерах оказалась IT-отрасль, за которую проголосовали 20% респондентов. Еще 18% выбрали медицину и фармацевтику, 12% — юриспруденцию.
По мнению 74% участников, ключевым фактором успеха в профессиональном росте остается образование, добавила газета «Петербургский дневник».
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