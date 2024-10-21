Авиаэксперт Патраков заявил, что самостоятельная регистрация багажа ускорит процесс

Авиапассажиров могут наделить правом самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. Об этом сообщил авиаэксперт Андрей Патраков в эфире радио Sputnik .

Минтранс РФ с авиакомпаниями рассматривает эту инициативу. По словам эксперта, такая практика уже применяется в Европе и в России, напоминая введение автоматических стоек регистрации. Хотя могут возникать ошибки, например, с весом багажа, они возможны и при традиционной сдаче.

Патраков заверил, что новое решение не изменит принципа работы системы и не повлияет на цену билетов; предполагается, что это сделает процесс более удобным для пассажиров.