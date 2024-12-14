Асад скрывал от жителей Сирии предметы роскоши и элитные автомобили

По словам пенсионера Аммара Махайни, который жил в квартале от политика, сирийский экс-лидер и его семья старались не выделяться: они скромно одевались и ездили на обычных машинах. Газета отметила, что эти данные не подтвердились, так как в доме Асада нашли множество люксовых вещей, а в гараже — элитные автомобили.

На видео попал момент, когда повстанцы выносили из резиденции сирийского президента сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier и предметы дизайнерского интерьера.

Для соседа Асада стало неожиданностью, что тот был владельцем парка элитных машин. Он добавил, что ни политик, ни его сын никогда не ездили на дорогих авто.

«Хотите верьте, хотите нет, но люди вокруг него были более хвастливыми, чем он сам», — подчеркнул Махайни.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Асад перед побегом из страны провел встречу с руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны. Он рассказал им, что российская военная поддержка уже в пути.